Stand: 22.12.2021 07:36 Uhr Auto prallt in Winsen gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

In der Nacht ist im Landkreis Celle ein 29-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann kurz vor dem Winsener Ortsteil Wolthausen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und raste dann gegen den Baum. Durch den Aufprall sei der Wagen in zwei Teile zerrissen worden. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.12.2021 | 08:30 Uhr