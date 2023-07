Stand: 25.07.2023 10:27 Uhr Auto prallt in Salzhemmendorf gegen Mauer: Vier Verletzte

Ein Autofahrer hat in Salzhemmendorf im Kreis Hameln-Pyrmont die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Brückemauer geprallt. Dabei wurden in der Nacht zu Dienstag vier Menschen zum Teil schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 24-Jährige hatte nach Angaben der Polizei auf der Landstraße in Wallensen abbiegen wollen, als das Auto außer Kontrolle geriet. Er musste eine Blutprobe abgeben, da die Beamten vermuteten er habe Alkohol getrunken und Drogen genommen. Außerdem wurde sein Führerschein eingezogen. Der 24-jährige erklärte im Krankenhaus, die Bremsen seines Autos hätten versagt. Die Staatsanwaltschaft lässt dies nun überprüfen.

