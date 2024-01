Auto prallt gegen Baum: 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem Autounfall in Bockenem (Landkreis Hildesheim) ist ein 36 Jahre alter Mann lebensgefährlich und ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Die Männer waren laut Polizei mit einem Kleintransporter in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto sei daraufhin frontal gegen einen Baum geprallt, habe sich überschlagen und sei auf einem Acker gelandet. Ersthelfer befreiten den Angaben zufolge den 36-Jährigen aus dem Auto, der andere Mann konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Kurz darauf fing der Kleintransporter Feuer und brannte vollständig aus, so die Polizei weiter. Beide Männer kamen in Krankenhäuser. Die Kreisstraße K314 war für rund zwei Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min