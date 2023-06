Stand: 14.06.2023 06:30 Uhr Auto mit fünf Insassen überschlägt sich - ein Mensch stirbt

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht zu Mittwoch bei Pattensen (Region Hannover) ereignet: Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache von der Landstraße abgekommen und hat sich überschlagen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen sagte. Fünf Menschen saßen den Angaben zufolge in dem Fahrzeug. Einer von ihnen kam ums Leben. Die vier anderen erlitten laut Polizei unterschiedlich schwere Verletzungen. Angaben zum Alter und Geschlecht der Insassen machte die Polizei zunächst nicht. Auch weitere Details zum Unfallhergang wurden am Morgen noch nicht bekannt.

