Auto mit Kindern in Brand gesetzt: Mutter muss in Haft Stand: 08.12.2023 10:17 Uhr Das Landgericht Bückeburg hat eine Mutter wegen schwerer Brandstiftung zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte sie wegen Mordversuchs angeklagt. Sie hatte das Auto angezündet, in dem sie mit ihren Kindern saß.

Drei Jahre und sechs Monate Haft lautet das Strafmaß gegen die zweifache Mutter. Sie soll im April mit ihren Kindern in ein Waldgebiet bei Beckedorf (Landkreis Schaumburg) gefahren sein. Dort soll sie Grillanzünder und Holzwolle aus dem Kofferraum geholt und damit ihren Wagen in Brand gesteckt haben, um ihre Kinder und sich selbst zu töten. Diese seien aus dem Auto geflohen und hätten sich geweigert, wieder einzusteigen, so das Gericht - auch als die Mutter sie mit der Begründung zurückzuholen versuchte, ein Kuscheltier aus den Flammen retten zu wollen. Die Öffentlichkeit war von dem Prozess ausgeschlossen worden.

Mutter wirkte am Tatort "apathisch und abwesend"

Zeugen hatten den Angaben zufolge das Feuer bemerkt und Rettungskräfte alarmiert. Die beiden Siebenjährigen erlitten laut Staatsanwaltschaft leichte Rauchvergiftungen. Eine Polizeibeamtin sagte vor Gericht aus, eines der Mädchen habe am Tatort erzählt, ihre Mutter habe die beiden Kinder zur Schule bringen wollen. Im Wald allerdings habe sie sich am Kofferraum zu schaffen gemacht und das Klicken eines Feuerzeuges sei zu hören gewesen - dann habe es gebrannt. Die Mutter habe versucht, eines der Kinder zurück zum Auto zu ziehen, das Mädchen habe sich aber losgerissen. Die Beamtin erklärte, sie sei erst nach dieser Schilderung überhaupt von einer Straftat ausgegangen. Die Mutter habe am Tatort apathisch und abwesend gewirkt.

Polizist: Vater der Kinder berichtete von Streit um Sorgerecht

Die Frau kam mit schweren Brandwunden am Oberkörper und am rechten Arm in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sie Angst davor hatte, das Sorgerecht zu verlieren. Ein Polizeibeamter erklärte vor Gericht, in einem Telefongespräch habe der Vater der Kinder einen Sorgerechtsstreit erwähnt. Seine Ex-Frau habe demnach damit gedroht, sich und die Kinder zu töten, wenn sie das Sorgerecht verliere. Die Kinder befinden sich nun in der Obhut des Vaters.

Weitere Informationen Prozessstart: Wollte Mutter sich und ihre Kinder verbrennen? Die Frau soll versucht haben, das Auto, in dem alle drei saßen, anzuzünden. Sie steht in Bückeburg vor Gericht. (09.10.2023) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min