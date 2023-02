Stand: 16.02.2023 22:06 Uhr Auto kollidiert in Hannover mit Straßenbahn - Fahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist es am Donnerstagnachmittag in Hannover gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war ein Pkw beim Abbiegen im Stadtteil Groß-Buchholz mit der Stadtbahn kollidiert. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er erlitt laut Feuerwehr leichte Verletzungen und musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Der 66-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Die Buchholzer Straße war zeitweise in Fahrtrichtung stadteinwärts voll gesperrt, die Üstra richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.02.2023 | 06:30 Uhr