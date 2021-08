Stand: 03.08.2021 11:30 Uhr Auto in Elze explodiert - 48-Jähriger schwer verletzt

Ein 48-jähriger ist im Landkreis Hildesheim bei der Explosion seines Autos schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Montag in Elze an dem Wagen hobbymäßig geschraubt, so die Polizei. Durch die Detonation stand das Auto komplett in Flammen. Das Feuer beschädigte auch den Carport erheblich. Ein Rettungshubschrauber flog den 48-jährigen schließlich in ein Krankenhaus. Die genaue Ursache für die Explosion ist bisher nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.08.2021 | 06:30 Uhr