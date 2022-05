Stand: 30.05.2022 11:36 Uhr Auto gerät in Parkhaus in Celle in Brand

In einem zweistöckigen Parkhaus in Celle ist am Montagvormittag ein Auto in Brand geraten. Auf zwei benachbarte Autos griffen die Flammen über, sie wurden ebenfalls beschädigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.

