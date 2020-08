Stand: 28.08.2020 14:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auto fährt ins Gleisbett - Fahrerin betrunken

Eine Irrfahrt einer offenbar betrunkenen Autofahrerin hat in Hannover am Donnerstagabend erheblichen Schaden verursacht. Die 21-Jährige war beim Abbiegen im Stadtteil Bothfeld von der einer Straße abgekommen und in die parallel verlaufende Gleisanlage der Stadtbahn geraten. Dort stoppte die Frau nicht, sondern fuhr nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 300 Meter durch das Gleisbett. Die Bergung des Kleinwagens gestaltete sich daher schwierig, so der Sprecher. Unter anderem ein Feuerwehrkran und ein Wechselladerfahrzeug mussten anrücken. Zudem musste die Üstra die über der Unfallstelle laufenden Stromkabel abschalten und erden.

Autofahrerin fährt in Hannover ins Gleisbett 28.08.2020 13:15 Uhr Am Donnerstagabend ist eine 21-Jährige mit ihrem Auto rund 300 Meter in einem Gleisbett der Stadtbahn Hannover gefahren. Die Polizei stellte einen Atem-Alkoholwert von 2,3 Promille fest.







Polizei beschlagnahmt Führerschein

Laut Polizei blieb die Fahrerin unverletzt. Allerdings stand sie unter Alkoholeinfluss: Bei ihr sei ein Wert von 2,3 Promille festgestellt worden und ihr Führerschein beschlagnahmt worden, so der Sprecher. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

