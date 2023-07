Stand: 22.07.2023 15:45 Uhr Auto fährt in Menschenmenge - Eine Person in Lebensgefahr

In Hannover sind am Samstagnachmittag fünf Menschen teils schwer verletzt worden, als ein Auto sie erfasste. Einer von ihnen schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Alle fünf wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Demnach war ein sogenanntes Showcar in eine Menschenmenge gefahren. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt, sagte eine Polizei-Sprecherin. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens sei bekannt. Auf dem Schützenplatz findet an diesem Wochenende die "Street Mag Show Hannover 2023" statt - nach Veranstalterangaben "Deutschlands größte American-Car- & Harley-Show". Mehr in Kürze auf NDR.de.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.07.2023 | 15:00 Uhr