Stand: 12.01.2022 08:24 Uhr Auto fährt in Gehrden gegen Baum: 24-Jähriger stirbt vor Ort

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Gehrden (Region Hannover) mit seinem Auto an einen Baum geprallt und gestorben. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in der Nacht zum Mittwoch durch den Zusammenstoß eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.01.2022 | 08:30 Uhr