Stand: 30.12.2023 11:58 Uhr Auto fährt gegen geparkten Lkw - 23-Jähriger schwer verletzt

In Hannover ist bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der 23-Jährige gegen 2 Uhr im Stadtteil Linden aus ungeklärter Ursache mit seinem Kleinwagen von der Fahrbahn ab, der dann gegen einen parkenden Lkw stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen einen Bauwagen-Anhänger geschleudert, der auf der anderen Fahrbahnseite abgestellt war. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Autofahrer aus seinem Wagen befreien. Der 23-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 entgegengenommen.

