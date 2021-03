Stand: 12.03.2021 20:18 Uhr Auto erfasst Radfahrerin in Region Hannover: 72-Jährige tot

Bei einem schweren Unfall in der Region Hannover ist eine 72 Jahre alte Frau am Freitag gestorben. Sie fuhr in der Nähe von Ronnenberg auf einem Feldweg und wollte nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit ihrem Rad die Bundesstraße 217 überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, an den Seitenstreifen geschleudert und lebensbedrohlich verletzt. Sie starb wenig später im Krankenhaus. Der 48-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock.

