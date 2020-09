Stand: 14.09.2020 08:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auto erfasst Radfahrer - Siebenjähriger verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rodenberg (Landkreis Schaumburg) ist am Sonntagabend ein siebenjähriges Kind schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei war der Junge zusammen mit seinem Vater auf Fahrräder unterwegs. An einer Kreuzung sei der Junge ohne den Verkehr zu beachten über eine Bundesstraße in Rodenberg gefahren. Ein 66-Jähriger konnte mit seinem Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst den Schüler. Das Kind wurde nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte zunächst keine Auskunft gegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.09.2020 | 07:30 Uhr