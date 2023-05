Stand: 14.05.2023 10:44 Uhr Auto erfasst Motorrad-Fahrschülerin: 16-Jährige schwer verletzt

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist eine 16-jährige Fahrschülerin bei einem Unfall mit einem Motorrad schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren Fahrschulauto und -motorrad aus Richtung Volksen nach Uchtdorf unterwegs, als das Auto eines 44-Jährigen von hinten schnell heranfuhr und zunächst den Pkw und dann das Zweirad erfasste. Die 16-Jährige wurde dabei laut Polizei von dem Motorrad geschleudert und verletzte sich schwer. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die die Polizei Rinteln unter Telefon (05751) 9646-0 zu wenden.

