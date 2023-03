Stand: 16.03.2023 18:55 Uhr Auto erfasst Kind - Sechsjähriger schwer verletzt

In Ronnenberg (Region Hannover) ist ein Kind angefahren und schwer verletzt worden. Der sechs Jahre alte Junge lief am Mittwochmittag nach Angaben der Polizei zwischen zwei parkenden Wagen über die Straße. Eine 34-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Der Sechsjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, um herauszufinden, was genau passiert ist. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 entgegen.

