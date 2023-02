Stand: 13.02.2023 07:31 Uhr Auto durchbricht Hauswand - und steht im Wohnzimmer

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Otternhagen in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) mit seinem Pkw in eine Hauswand gefahren. Die Front seines Wagens ragte ins Wohnzimmer. Nach Angaben der Feuerwehr Neustadt konnte der Fahrer leicht verletzt selbst aus dem Auto aussteigen. Möglicherweise sei er betrunken gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die acht Personen, die in dem Haus leben, blieben bei dem Unfall unverletzt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten die kaputte Hauswand, damit das Haus nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Auto wurde abgeschleppt.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.02.2023 | 06:30 Uhr