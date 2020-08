Stand: 13.08.2020 08:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auto brennt in Tiefgarage - Anwohner evakuiert

Wegen eines Brandes in einer Tiefgarage in der Südstadt, einem Stadtteil von Hannover, sind rund 70 Anwohner evakuiert worden. Nach Angaben der Feuerwehr war ein geparktes Auto in Brand geraten. Durch das Feuer wurde die Elektrik des Gebäudekomplexes stark beschädigt. Der Versorger Enercity stellte deshalb den Strom ab. Auch 30 Wohnungen einer Anlage für Betreutes Wohnen mussten vom Netz genommen werden.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.08.2020 | 06:30 Uhr