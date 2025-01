Auto aus Hannover parkt mehr als ein Jahr vor Flughafen Berlin Stand: 27.01.2025 20:14 Uhr Ein Auto mit Hannover-Kennzeichen steht Medienberichten zufolge seit mehr als einem Jahr auf einem Kurzzeitparkplatz des Flughafens Berlin Brandenburg (BER). Bislang ist unklar, wem der Wagen gehört.

Der Polizei Hannover sei der Fall bekannt, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen am Montagabend. Zuständig sei jedoch das Ordnungsamt in Berlin. "Und nur weil es sich um ein Hannoveraner Kennzeichen handelt, muss das ja nicht bedeuten, dass die Halterin oder der Halter auch in Hannover wohnt", sagte der Polizeisprecher. Sollte sich jedoch herausstellen, dass das Auto in Hannover gestohlen wurde - sich also der Tatort in der Landeshauptstadt befindet - oder der Besitzer doch hier lebt, könnte der Fall laut des Sprechers auch bei der Polizei in Hannover landen. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" über das Auto vor dem BER berichtet.

Wer zahlt die 200.000 Euro Parkgebühren?

Ob der graue VW Golf oder das Kennzeichen womöglich gestohlen wurde, ist laut der "Berliner Zeitung" bislang nicht bekannt. Auch das Ordnungsamt in Schönefeld konnte demnach keine Auskunft über den Halter oder die Halterin des Fahrzeugs geben. Mittlerweile liegt die Parkgebühr den Medienberichten zufolge bei mehr als 200.000 Euro. Nach Angaben des Parkraumbewirtschafters APCOA ist auch unklar, was mit den Gebühren passiert. "Ob geschuldete Parkgebühren in diesem Zusammenhang eingetrieben werden können, hängt davon ab, ob der Schuldner ermittelt werden kann und über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt", sagte die Firma der "Bild".

