Ausstand: Hälfte der Starts am Airport Hannover gestrichen Stand: 14.03.2022 14:59 Uhr Mit einem Warnstreik an mehreren deutschen Airports will ver.di vor der nächsten Verhandlungsrunde für Passagierkontrolleure Druck machen. In Hannover entfiel wegen des Ausstands die Hälfte der Starts.

In der Landeshauptstadt wurden am Montag 15 von 27 Abflügen und in Bremen vier von 14 Abflügen gestrichen, wie am Nachmittag aus den Online-Abflugplänen hervorging. Rund 80 Mitglieder des Sicherheitspersonals beteiligten sich ver.di zufolge vor dem Flughafengebäude in Hannover an einer Kundgebung für bessere Arbeitsbedingungen. Allein in Hannover würden mehr als 100 Fachkräfte benötigt, um die Kontrolle der Fluggäste "in einer angemessenen Zeit vornehmen zu können und um lange Warteschlangen zu vermeiden", hieß es von der Gewerkschaft.

VIDEO: Sicherheitspersonal demonstriert am Flughafen Hannover (08.10.2021) (2 Min)

Flughafen findet Ausstand unverhältnismäßig

Der Flughafen Hannover-Langenhagen kritisierte unterdessen Dauer und Umfang des Warnstreiks. Der Ausstand sei unverhältnismäßig. Der Tarifkonflikt werde auf dem Rücken der Reisenden und des Flughafens ausgetragen, obwohl dieser nicht einmal Tarifpartei sei. Jeder gestrichene Flug sei finanziell ein schwerer Ausfall, sagte ein Flughafensprecher am Montag.

Kleines Handgepäck, um Kontrollen zu beschleunigen

Reisende sollten sich am Montag vorab bei Reiseanbietern, Fluglinien und mithilfe des Abflugplans informieren. Der Flughafen wies zudem darauf hin, dass mit "erheblichen Verzögerungen" bei den Passagierkontrollen zu rechnen sei. Die Reisenden wurden deshalb aufgefordert, ihr Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren, um die Kontrollen zu beschleunigen.

Ver.di verhandelt für 25.000 Sicherheitskräfte

Im Tarifkonflikt bei den Beschäftigten der Luftsicherheit hatten die Arbeitgeber zwar in den bisher drei Verhandlungsrunden ein Angebot vorgelegt. Ver.di hält dieses jedoch für unzureichend. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 25.000 Beschäftigten der Branche ein Lohn-Plus von mindestens einem Euro pro Stunde.

Nächste Verhandlungsrunde startet am Mittwoch

In den vergangenen Wochen hatte es bereits an mehreren Flughäfen Warnstreiks gegeben. Beide Seiten setzen sich am Mittwoch und Donnerstag zur nächsten Verhandlungsrunde in Berlin an einen Tisch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.03.2022 | 13:30 Uhr