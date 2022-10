Stand: 09.10.2022 17:35 Uhr Außenspiegel an 26 Fahrzeugen in Hildesheim beschädigt

Unbekannte haben in Hildesheim die Außenspiegel an mindestens 26 Fahrzeugen beschädigt. Die Täter waren in der Nacht zu Sonntag unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Sonntagmorgen waren erste Hinweise bei den Beamten eingegangen. In einer Straße wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, in einer anderen weitere 20 Autos. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.10.2022 | 15:00 Uhr