Stand: 11.09.2022 18:00 Uhr Ausprobieren und Selbermachen: Tüftler-Treffen in Hannover

Rund 1.000 Bastler und Künstler haben am Wochenende auf der Ideen- und Erfindermesse Maker Faire in Hannover Erfindungen präsentiert und Mitmachaktionen angeboten. Nach Veranstalterangaben konnten Interessierte an etwa 200 Ständen unter anderem Roboter bauen, Wasserraketen starten lassen oder mit 3D-Druckern basteln. Auf einer Showbühne wurden zudem Physik-Experimente präsentiert. Rund 20.000 Besucherinnen und Besucher wurden zu der Messe im Hannover Congress Centrum erwartet. Im vergangenen Jahr hatte die Maker Faire nur digital stattgefunden.

