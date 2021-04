Ausgangssperre in Hannover: Polizei meldet ruhige Nacht Stand: 02.04.2021 10:49 Uhr Die wegen zunehmender Corona-Fälle angeordnete nächtliche Ausgangssperre in und um Hannover hat ohne große Zwischenfälle begonnen. Die Nacht in der Landeshauptstadt verlief laut Polizei sehr ruhig.

"Die Stadt hat einen leeren Eindruck gemacht", sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Lediglich im Stadtteil Nordstadt hätten sich rund 50 Menschen versammelt, um gegen die Ausgangsbeschränkungen zu protestieren. Insgesamt leitete die Polizei Hannover in der Nacht zu Karfreitag nach eigenen Angaben 122 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Ausgangsverbot in Hannover beginnt eine Stunde später

Die Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr betreffen rund 1,1 Millionen Menschen und gelten vorerst bis zum 12. April. Bewohnerinnen und Bewohner von Stadt und Region dürfen ihre Wohnungen und Häuser in diesem Zeitraum nur aus einem triftigen Grund verlassen. Zudem gilt eine erweiterte Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Dass die Ausgangssperre in Hannover eine Stunde später als in anderen Landkreisen, Städten und Kommunen in Niedersachsen beginnt, ist eine Entscheidung der Region. Die Corona-Verordnung des Landes sieht bei Sieben-Tage-Inzidenzen ab 150 nächtliche Ausgangsverbote zwischen 21 und 5 Uhr vor. Das Vorgehen der Region Hannover liegt laut Landesregierung aber innerhalb des Ermessensspielraums.

