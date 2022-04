Stand: 13.04.2022 11:40 Uhr Ausflugsschiffe auf dem Maschsee fahren wieder

Am Karfreitag nehmen die Ausflugsschiffe auf dem Maschsee in Hannover wieder den Betrieb auf. Von den vier Booten aus könnten sich Gäste einen besonderen Blick auf Hannover verschaffen, wie die Verkehrsbetriebe Üstra am Mittwoch mitteilten. Alle vier Schiffe hätten umweltfreundliche Elektromotoren. Zunächst sollen sie täglich zwischen 11 und 17 Uhr fahren, zwischen Mitte Mai und Mitte September dann bis 18 Uhr. Auf den Schiffen gilt aktuell eine Maskenpflicht, denn offiziell sind sie öffentliche Nahverkehrsmittel.

