Ausflügler im Schnee: Wieder Verkehrsprobleme am Deister Stand: 10.01.2021 14:30 Uhr Nach wie vor machen viele Menschen Ausflüge in Niedersachsens Schneegebiete. Am Deister hat die Polizei auch heute Bußgelder wegen Falschparkens verhängt. Im Harz hatte sich die Lage gestern beruhigt.

Erneut seien unter anderem Rettungswege zugeparkt worden, hieß es von der Polizei. Nach den Erfahrungen der vergangenen Tage haben die Beamten die Kontrollen heute fortgesetzt. Nach eigenen Angaben verhängte allein die Polizei in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) bereits am Sonnabend 45 Bußgeldbescheide. Viele Autofahrer im Deister und Weserbergland missachteten trotz zahlreicher Appelle Parkverbote und blockierten auch Rettungs- und Fußwege. Im Landkreis Schaumburg wurde wegen des großen Andrangs die Zufahrt zum Bückeberg gesperrt.

"Kommen Sie nicht in den Harz"

Etwas entspannter ging es dagegen am Sonnabend im Harz zu. Dort war zwar auch einiges los - doch es war bei Weitem nicht so chaotisch wie noch am vergangenen Wochenende. Thomas Brych (SPD), Landrat des Landkreises Goslar, zog im NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen denn auch ein positives Fazit des neuen Konzeptes. "Es hat hervorragend geklappt, die Leute waren sehr einsichtig", sagte er. Gleichzeitig appellierte er erneut an Tagestouristen, derzeit von Reisen in den Harz abzusehen, auch wenn er bedauere, dass die Menschen nicht anreisen sollen. "Bleibt bitte zu Hause. Kommen Sie nicht in den Harz", so Brych. Diejenigen, die doch kommen, sollten sich entsprechend verhalten.

Vereinzelte Verstöße gegen Corona-Regeln

Vereinzelt habe es im Harz am Sonnabend Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben - vor allem gegen die geltende Maskenpflicht an den Ski- und Rodelhängen sowie gegen das Abstandsgebot, hieß es von der Polizei. Doch die Besucher hätten sich weitläufiger verteilt. "Im Vergleich zum letzten Wochenende ist die Situation sehr entspannt", sagte ein Sprecher des Landkreises Goslar am Sonnabend. Auch am Sonntag blieb ein Ansturm aus. Die Besucher hätten sich wieder gut auf die verschiedenen Gebiete verteilt, teilte ein Polizeisprecher mit.

