Stand: 30.03.2022 16:50 Uhr Ausfall am Freitagmorgen: Ver.di bestreikt Regiobus-Linien

Die Regiobus-Linien SprintH in der Region Hannover werden am Freitagmorgen nicht fahren. Hintergrund ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Demnach werden die Linien 300, 500, 700 und 900 ab 5 Uhr morgens nicht fahren. Um 9 Uhr soll der Warnstreik beendet sein. Ver.di will in den laufenden Tarifgesprächen für die Beschäftigten im Eisenbahn-Tarifvertrag höhere Löhne erreichen. Davon sind in der Region rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.04.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr