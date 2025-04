Stand: 10.04.2025 14:05 Uhr Aus dem Zug geworfen: Fußballfan greift Polizisten an

Ein 18-jähriger Fußballfan soll einen Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Hannover attackiert und gegen den Kopf geschlagen haben. Der Beamte wurde bei dem Vorfall am Mittwoch der Polizei zufolge leicht verletzt. Gegen Mittag war der 18-Jährige mit etwa 50 weiteren Anhängern des Fußballclubs Rot-Weiß Essen im Zug zum Spiel nach Cottbus unterwegs. Auf der Fahrt habe die Gruppe sich störend verhalten, woraufhin die Zugchefin sie am Bahnhof in Hannover des Zuges verwies. Die Bundespolizei wurde hinzugerufen und konnte die Fans daran hindern, wieder in den Zug einzusteigen. Dann sei die Situation eskaliert, hieß es. Der 18-Jährige habe mit Fäusten und einer Hartplastikstange auf den Beamten eingeschlagen. Gegen ihn werde nun ermittelt. Die anderen Fußballfans hätten sich kooperativ verhalten, so die Polizei. Sie durften ihre Fahrt fortsetzen, nachdem alle Personalien aufgenommen worden waren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover