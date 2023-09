Stand: 12.09.2023 16:44 Uhr Aus Notwehr? 33-Jähriger in Stolzenau mit Messern verletzt

Ein 33-Jähriger ist am Samstag in die Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Stolzenau (Landkreis Nienburg/Weser) eingedrungen und dort mit Küchenmessern verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag mitteilte, wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die 32 Jahre alte Frau und ein 34-jähriger Mann, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, sollen den 33-Jährigen mit Messern verletzt haben. Er wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft geht nach jetzigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Frau und der Mann in Notwehr handelten, weil sie sich verteidigt haben sollen.

