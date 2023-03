Stand: 02.03.2023 19:40 Uhr Aus Neugier in Lebensgefahr: Mann springt auf fahrenden Zug

Nach einer lebensgefährlichen Aktion am Hauptbahnhof Hannover ermittelt die Bundespolizei gegen einen Mann. Der 29-Jährige war am Mittwochmorgen unvermittelt vom Bahnsteig auf einen langsam durchfahrenden Güterzug gesprungen. Weit kam er nicht: Weil eine Bahnaufsicht den Vorfall beobachtete, legte der Zug kurze Zeit später eine Schnellbremsung ein und blieb kurz hinter dem Bahnsteig stehen. Der Mann sprang darauf auf die Gleise und ging zurück auf den Bahnsteig. Als sich eine Polizeistreife näherte, wollte der 29-Jährige flüchten - kam jedoch auch hier nicht weit: Ein Mitarbeiter der Bahn hielt ihn fest. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass er aus Neugier mit dem Zug mitfahren und wissen wollte, wie sich so eine Mitfahrt anfühlen würde. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Verstößen gegen die Eisenbahnbetriebsordnung verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.03.2023 | 06:30 Uhr