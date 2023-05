Stand: 21.05.2023 12:03 Uhr Aufzug defekt: Feuerwehr trägt Rollstuhlfahrerin in den zehnten Stock

Am Samstagabend ist die Feuerwehr Laatzen (Region Hannover) zu einem ungewöhnlichen Einsatz alarmiert worden. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, war in einem Hochhaus mit zwölf Etagen der Fahrstuhl defekt. Deshalb mussten die Einsatzkräfte zwei Rollstuhlfahrer in ihre Wohnungen tragen. Die Herausforderung: Eine Rollstuhlfahrerin wohnte im zehnten Obergeschoss des Hochhauses. Den Angaben zufolge trugen die Einsatzkräfte in Vierertrupps den 27 Jahre alten Mann in die dritte Etage und die 46-jährige Frau ins zehnte Stockwerk - beide Bewohner saßen dabei in ihren Rollstühlen. Wegen der großen Anstrengung musste die Feuerwehr bei der längeren Tour sogar einmal die Einsatzkräfte austauschen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz erfolgreich beendet.

