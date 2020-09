Aufsichtsrat berät über Stellenabbau bei Continental Stand: 30.09.2020 09:59 Uhr Der Aufsichtsrat des Automobilzulieferers Continental berät sich heute in Hannover zu geplanten Stellenstreichungen. Die IG BCE hofft auf Details, welche Standorte verkleinert oder geschlossen werden.

Bislang ist bekannt, dass unter anderem die Reifenproduktion in Aachen bis Ende kommenden Jahres dichtgemacht werden soll. In Bayern könnten die Standorte Regensburg, Nürnberg und Ingolstadt vom Jobabbau betroffen sein. In Hessen steht das Werk in Karben mit 1.100 Beschäftigten nach Gewerkschaftsangaben auf der Streichliste. Bundesweit sollen im Zuge einer Umstrukturierung 13.000 Jobs wegfallen oder "verändert" werden, weltweit sogar 30.000 Stellen. Conti begründet den drastischen Schritt mit dem Strukturwandel in der Autoindustrie und der Corona-Absatzkrise.

Beschäftigte demonstrieren vor Aufsichtsratssitzung

Rund 2.000 Beschäftige des Zulieferers sind am Dienstag aus Protest in Hannover auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) fordert, dass der Aufsichtsrat gegen die Schließung des Aachener Reifenwerks stimmt. Der Vorstand müsse in die Pflicht genommen werden, tarifliche und betriebliche Lösungen zu präsentieren, um Entlassungen zu vermeiden, so ein Sprecher.

13.000 Jobs allein in Deutschland gefährdet

"Hier entscheidet ein deutscher Vorzeigekonzern darüber, ob er den Pfad des Zusammenhalts und der sozialen Verantwortung verlässt, der uns bislang gut durch diese Krise geführt hat", sagte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis. Betriebsräte und Gewerkschafter beklagen, dass sie in den Entscheidungsprozess weder betrieblich noch auf Unternehmensebene eingebunden worden seien.

