Stand: 10.11.2020 15:48 Uhr Aufruf: 54 Freiwillige bieten Hilfe in Pflegeheimen an

Immer mehr Freiwillige melden sich bei der Stadt und dem Landkreis Hildesheim, um in Pflegeheimen auszuhelfen. Wegen Corona-Infektionen bei Bewohnern und Beschäftigten hatten die Behörden einen entsprechenden Aufruf gestartet. Bisher hätten sich 54 Menschen beworben, teilte die Stadt mit. 17 davon seien Fachkräfte. Im besonders betroffenen Ernst-Kipker-Haus in Hildesheim-Himmelsthür werden in der kommenden Woche erste Gespräche mit Bewerbern geführt. Allgemein habe sich die Lage aber wieder entspannt, da einige Beschäftigte aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrt seien, sagte eine Sprecherin des Trägers.

