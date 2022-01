Stand: 06.01.2022 07:05 Uhr Aufmerksame Zeugin lässt mutmaßlichen Einbrecher auffliegen

Die Polizei hat in Hannover einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher geschnappt. Eine Zeugin hatte gesehen, wie sich der 52 Jahre alte Mann an einem Bulli zu schaffen machte. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest. Dabei stellte sich heraus, dass der Bulli gestohlen war. In der Wohnung des Mannes entdeckten die Beamten Gegenstände, die mutmaßlich aus Diebstählen stammen. Darunter waren ein im Dezember gestohlenes Fahrrad, ein fremder Impfausweis, 15 Mobiltelefone, diverse Aufbruchgegenstände und hochwertige Werkzeuge, die vermutlich aus Diebstählen aus Berlin und Thüringen stammen. Weil keine Fluchtgefahr besteht, wurde der 52-Jährige wieder freigelassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.01.2022 | 06:30 Uhr