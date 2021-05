Stand: 11.05.2021 07:32 Uhr Auf Tomate ausgerutscht: Urteil zu Schmerzensgeld erwartet

Vor fast vier Jahren hat ein Supermarkt-Besuch das Leben eines 67-jährigen Mannes in Hildesheim für immer verändert. Er rutschte in dem Geschäft auf einer Tomate aus und verletzte sich so schwer, dass er seitdem auf den Rollstuhl angewiesen ist. Der Mann fordert deshalb vom Discounter Lidl 25.000 Euro Schmerzensgeld. Das Landgericht Hildesheim will heute darüber entscheiden, ob der Discounter zahlen muss oder nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.05.2021 | 07:30 Uhr