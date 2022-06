Auetal: Boxerin wehrt sich gegen Übergriff durch Unbekannten Stand: 22.06.2022 18:27 Uhr Eine 21-Jährige konnte am Dienstagabend in der Gemeinde Auetal im Landkreis Schaumburg gerade noch verhindern, dass sie von einem Mann in dessen Fahrzeug gezogen wurde. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Polizei Schaumburg sucht Zeugen des Übergriffs in der Gemeinde Auetal. Ein 30 bis 40 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend versucht haben, eine 21 Jahre alte Frau in sein Auto zu ziehen. Die Frau war laut Polizeiangaben gegen 20.30 Uhr joggen, als sie von dem silbernen Fahrzeug überholt wurde. Der Wagen hielt etwa zwei Kilometer vor der Ortschaft Klein Holtensen. Als die Frau an dem Auto vorbei lief, versuchte der Fahrer, sie zu packen und ins Auto zu ziehen. Die junge Frau setzte sich mit Schlägen und Tritten gegen den Mann zur Wehr und konnte weglaufen. Sie boxe seit 2016 hobbymäßig im Verein, sagte sie der Polizei.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Auto hatte Hamburger Kennzeichen

Der silberne SUV habe ein Hamburger Kennzeichen gehabt. Welches genau, daran konnte sich die 21-Jährige nicht erinnern. Der Täter soll 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und Hochdeutsch sprechen. Er trug eine Jeans und einen schwarzen Pullover. Die Fahnder bitten Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und den Mann geben können, sich unter den Telefonnummern (05752) 92 90 90 bei der Polizei in Rehren oder unter (05751) 9 54 50 in Rinteln zu melden.

Polizist rät: Keine Spuren vernichten

Die meisten Frauen seien nicht erfahren im Zweikampf, sagte Stefan Weichert vom Polizeikommissariat in Rinteln. Er riet trotzdem dazu, in einer ähnlichen Situation laut um Hilfe rufen und sich zu wehren. Ganz wichtig sei zudem - obwohl es sehr unangenehm sei - keine Spuren zu vernichten. Betroffene sollten erst die Polizei rufen und die Kleidung nicht waschen und auch nicht duschen. DNA-Spuren seien für die Beamten manchmal bei der Tätersuche entscheidend, sagte Weinert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.06.2022 | 15:00 Uhr