Stand: 22.06.2022 10:17 Uhr Auetal: Boxerin wehrt sich gegen Übergriff durch Unbekannten

Die Polizei Schaumburg sucht Zeugen eines Übergriffs in der Gemeinde Auetal. Ein 30 bis 40 Jahre alter Mann soll demnach am Dienstagabend versucht haben, eine 21 Jahre alte Frau in sein Auto zu ziehen. Die Frau war gegen 20.30 Uhr joggen, als sie von dem silbernen Fahrzeug mit Hamburger Kennzeichen überholt wurde. Der Wagen hielt etwa zwei Kilometer vor der Ortschaft Klein Holtensen. Als die Frau an dem Auto vorbeirannte, versuchte der Fahrer, sie zu packen und ins Auto zu ziehen. Die Frau, die über Zweikampferfahrung als Boxerin verfügt, wehrte sich mit Schlägen und Tritten und rannte davon. Der Mann soll 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und Hochdeutsch sprechen. Er trug eine Jeans und einen schwarzen Pullover. Die Fahnder bitten Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und den Mann geben können, sich unter den Telefonnummern (05752) 92 90 90 bei der Polizei in Rehren oder unter (05751) 9 54 50 in Rinteln zu melden.

