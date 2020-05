Stand: 08.05.2020 15:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Auch in den Biergarten nur mit Reservierung

Kein Gaststätten-Besuch ohne Reservierung. Der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung hat am Freitag ein umfangreiches Hygienekonzept für die Gastronomie vorgestellt. Das Konzept ist die Grundlage für die geplante Öffnung von Restaurants und Gaststätten ab Montag. Die Regelungen sehen zum Beispiel vor, dass zwischen den Tischen in Restaurants mindestens zwei Meter Abstand liegen müssen.

Ausbalancieren zwischen Lockerungen und Lockdown

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, bat um Verständnis dafür, dass die neue Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Schriftform erst am Sonnabend vorgestellt wird - sie befinde sich noch in der Ressortabstimmung, so Schröder. Beim Ausbalancieren zwischen Lockerungen und Lockdown gehe "Gründlichkeit vor Schnelligkeit", sagte Schröder. "Das kostet Zeit."

