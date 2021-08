Attacke auf Polizei: 96-Anhänger befreien Festgenommenen Stand: 01.08.2021 14:09 Uhr Vor dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen Hannover 96 und Hansa Rostock ist es zu Ausschreitungen zwischen Anhängern und von Fans mit der Polizei gekommen.

Beamte nahmen nach einer Schlägerei zwischen Anhängern beider Fangruppen gegen 12 Uhr 19 Personen vorübergehend fest, wie die Polizei in Hannover mitteilte. Diese seien am Abend entlassen worden. Bis zum Anpfiff um 13.30 Uhr kam es zu mindestens zwei weiteren Auseinandersetzungen. Demnach hätten Fans sich zweimal mit mutmaßlichen Straftätern solidarisiert und seien Polizeikräfte angegangen. Dabei befreiten sie in einem Fall einen Festgenommenen und verhinderten im anderen Fall eine Festnahme. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

60 Hannover-Anhänger bedrängen Polizisten

Gegen 12.20 Uhr sollen acht Anhänger von Hannover 96 am Herrenhäuser Tor auf dem Schützenplatz zwei Rostock-Fans überfallen haben. Sie erpressten demnach Fantrikots. Einsatzkräfte nahmen einen Verdächtigen in Tatortnähe fest. Daraufhin wurden sie von rund 60 Personen angegriffen und zurückgedrängt. Dem Festgenommenen gelang die Flucht. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und Gefangenenbefreiung.

Umstehende hindern Beamte an Verfolgung

In einem weiteren Fall gerieten vier bis fünf 96-Anhänger und ein Rostock-Fan gegen 13.25 Uhr auf dem Stadionvorplatz aneinander. Ein Verdächtiger flüchtete vor Polizisten in eine Gaststätte. Dort attackierten Umstehende die Beamten und hinderten sie an der Verfolgung. Die Polizei leitete zwei Verfahren wegen tätlichen Angriffs ein.

