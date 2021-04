Stand: 29.04.2021 14:15 Uhr AstraZeneca statt Biontech - Panne im Impfzentrum Hannover

Im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover ist es zu Verwechslungen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und AstraZeneca gekommen. Der Fehler passierte nach Informationen des NDR in Niedersachsen durch eine Panne im Ablauf: Bei der Ausgabe von Bändern, die anhand unterschiedlicher Farben signalisieren sollen, welches Vakzin welcher Mensch bekommt, ist es demnach zu Verwechslungen gekommen. Es handele sich um "absolute Einzelfälle", so ein Sprecher der Stadt. Die Betroffenen seien benachrichtigt worden. Sie sollen vorsorglich mit ihrem Hausarzt sprechen. Bisher seien aber keine gesundheitlichen Schäden bekannt, so der Sprecher. In dem Corona-Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover werden den Angaben zufolge täglich deutlich über 4.000 Menschen geimpft.

