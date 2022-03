Stand: 11.03.2022 10:05 Uhr Arztkosten: Region Hannover richtet Fonds für Obdachlose ein

Die Region Hannover will einen Gesundheitsfonds von jährlich 250.000 Euro einrichten, mit dem die medizinische Behandlung von mittellosen Menschen bezuschusst werden soll. Anlass sei, dass es Menschen ohne Krankenversicherung gibt, die aus rechtlichen Gründen nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden können - wie etwa Obdachlose oder Menschen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus, teilte die Region mit. Über den Gesundheitsfonds sollen notwendige Arztbesuche, Medikamente und Hilfsmittel finanziert werden. Das Angebot richtet sich an bedürftige Menschen in der Region Hannover, deren Arztkosten nicht von einer Versicherung oder Sozialhilfe abgedeckt werden.

