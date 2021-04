Stand: 19.04.2021 09:01 Uhr Armutskonferenz warnt vor wachsender Armut durch Corona

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen warnt davor, dass sich die Armut im Land als Folge der Corona-Pandemie verschärfen könnte. Für 2020 werde es mindestens einen vollen Prozentpunkt mehr bei der Armutsquote geben, sagte der Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz, Klaus-Dieter Gleitze. Bereits jetzt sei fast jeder sechste Niedersachse betroffen - es gehe um 1,25 Millionen Menschen. Schon vor der Pandemie sei die Quote um einen Prozentpunkt auf 16 Prozent gestiegen. "Es ist eigentlich ein Skandal, so eine hohe Armutsquote in Deutschland zu haben", sagte Gleitze.

