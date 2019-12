Stand: 06.12.2019 18:20 Uhr

Arbeitsschutz: Kein Weihnachtsstern in der Kirche

Irgendetwas ist anders diesen Advent in der Kirche der Thomas-Gemeinde in Laatzen (Region Hannover). Der Adventskranz hängt an seinem angestammten Platz, Kanzel und Altar sind im adventstypischen Violett behangen, aber etwas fehlt: der Herrnhuter Papierstern. Die vergangenen rund 40 Jahre leuchtete er in der Vorweihnachtszeit in der Kirche. Doch nun gibt es eine neue Arbeitsschutzrichtlinie, der zufolge Kirchenmitarbeiter nur noch auf maximal fünf Meter hohe Leitern steigen dürfen, wie Pastorin Ilka Straeck im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen erklärte. Das Problem: Der Stern muss in einer Höhe von sieben Metern angebracht werden.

Hebebühne wäre erlaubt - ist aber zu teuer

"Bisher hat unser Küster das auch immer gemacht, das war kein Problem", sagte Straeck. Doch nun hat sich die Evangelische Fachstelle für Arbeits- und Gesundheitsschutz zu Wort gemeldet und die Gemeinde auf die neue Richtlinie hingewiesen. Ziel dieser Richtlinie ist es, die Zahl der Arbeitsunfälle zu reduzieren. Zwar wäre es erlaubt, den Stern mit einer Hebebühne anzubringen, doch das sei schlichtweg zu teuer, so Straeck. "Es ist schon ein bisschen traurig", sagte die Pastorin. "So lange die Arche hier steht, so lange hing da immer der Stern in der Weihnachtszeit."

"Weihnachten findet trotzdem statt"

Im kommenden Jahr soll der Stern dann aber wieder hängen, sagte die Pastorin. Ein Gemeindemitglied habe bereits eine Zeichnung für einen schwenkbaren Haken angefertigt. Daran solle der Stern in der kommenden Adventszeit befestigt werden. Für dieses Jahr kommt die Idee allerdings zu spät. "Weihnachten findet trotzdem statt", sagte Straeck. Auch ohne Stern. Dass die neue Richtlinie auch anderen Gemeinden Probleme bereitet, davon ist der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover nach eigenen Angaben indes nichts bekannt.

