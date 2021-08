Stand: 25.08.2021 11:31 Uhr Arbeitslos melden - ab September wieder nur persönlich

Wegen der Corona-Pandemie ließen sich viele Amts- und Behördengänge zuletzt übers Internet oder Telefon erledigen: So konnten sich Bürger telefonisch oder online arbeitslos melden. Die Celler Arbeitsagentur hat heute nun mitgeteilt, dass das ab 1. September nicht mehr geht - dann müssen sich Betroffene wieder persönlich in der Agentur arbeitslos melden. Das gilt auch in den anderen Agenturbezirken.

