Stand: 04.04.2022 13:01 Uhr Arbeiter-Samariter-Bund sucht Koffer für Geflüchtete

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Hannover bittet um Rollkoffer für Geflüchtete aus der Ukraine. Viele Mütter mit ihren Kindern hätten bei der Flucht nur das Nötigste in Taschen und Tüten verpackt, sagte ein Sprecher. Das reiche nicht für die Weiterreise ab dem Drehkreuz auf dem hannoverschen Messegelände. Deswegen sucht der ASB saubere und intakte Rollkoffer, die bei der Sammelstelle in Messehalle 12 abgegeben werden können. Kleiderspenden dagegen seien zurzeit nicht mehr nötig, damit sei das Lager gut gefüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.04.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge