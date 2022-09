Stand: 17.09.2022 11:43 Uhr Anwohnerparken in Hameln könnte deutlich teurer werden

Das Parken mit Bewohnerausweis für Anwohnerinnen und Anwohner könnte in Hameln künftig deutlich teurer werden. Der Jahresbeitrag soll von 30,70 Euro auf 360 Euro steigen, so ein Vorschlag. Der Bund der Steuerzahler Niedersachsen kritisiert die Pläne, Vorsitzender Bernhard Zentgraf bezeichnet sie als "Abzocke". Gebühren seien zur Verwaltung gedacht, nicht als Steuerersatz. In Buxtehude wurden die Gebühr bereits auf 84 Euro erhöht, in Hannover wurde eine Erhöhung hingegen abgelehnt.

VIDEO: Ärger um Anwohnerparken in Hameln: Gebührenexplosion droht (3 Min)

