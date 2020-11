Anschlag gegen Muslime geplant? 21-Jähriger bald vor Gericht Stand: 11.11.2020 11:51 Uhr Die Generalstaatsanwaltschaft Celle wirft einem 21-Jährigen vor, einen Anschlag auf Muslime geplant zu haben. Vom 7. Dezember an muss er sich dafür vor dem Landgericht Hildesheim verantworten.

Der junge Mann soll sich seit den Anschlägen auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch im März 2019 mit rechtsradikalem Gedankengut und einem eigenen Anschlag gegen Muslime beschäftigt haben, so der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft. Zwischen Juli 2019 und Mai diesen Jahres soll er sich dafür zwei Armbrüste und mehrere Messer beschafft haben.

Chat-Partner soll Polizei informiert haben

In einem anonymen Internet-Chat soll der Beschuldigte Ende Mai gegenüber einem unbekannten Chat-Partner geäußert haben, dass er sich mit Waffen vor einer Moschee befindet und vorhat, Muslime zu töten. Daraufhin soll der Chat-Partner die Polizei informiert haben. Am darauffolgenden Tag wurde der junge Mann in Gewahrsam genommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Vorwurf: Morddrohung gegen 15-Jährige und ihre Mutter

In dem Verfahren, dass das Landgericht Hildesheim jetzt zugelassen hat, muss sich der junge Mann noch wegen weiterer Straftaten verantworten. Im Alter von 19 Jahren soll er in Chatnachrichten ein damals 15-jähriges Mädchen beleidigt haben. Ebenfalls in Chatnachrichten soll er ihrem Stiefbruder und ihrer Mutter angedroht haben, das Mädchen und die Mutter zu töten. Zudem soll er sich im Jahr 2019 in einem Chat rassistisch geäußert haben. Weil er zum Zeitpunkt dieser Tatvorwürfe noch Heranwachsender war, verhandelt die Jugendkammer des Landgerichts den Fall.

