Stand: 31.08.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Anonymer Geldsegen für das Bistum Hildesheim

Eine anonyme Spende in Höhe von 4.000 Euro hat der Hildesheimer Weihbischof Heinz-Günter Bongartz in seinem privaten Briefkasten entdeckt. Nach Angaben der Diözese steckten jeweils 2.000 Euro in zwei Umschlägen. Einer trug die Aufschrift "Bistum" und auf dem anderen stand "Priesterseminar". Das Priesterseminar ist heute eine Tagungshaus. Die Spende sei für ihn eine große Überraschung gewesen, sagte Bongartz. "Ich finde diese außergewöhnliche Unterstützung in diesen Zeiten sehr berührend", sagte der Weihbischof. "Wir werden darüber beraten, wie wir das Geld in einem guten Sinne einsetzen können."

Vor zwei Jahren: Anonyme 10.000-Euro-Spende

Das Bistum hatte bereits im April 2018 eine anonyme Geldspende erhalten. Damals hatte ein Küster in einer Spendenbox im Hildesheimer Dom zwei Umschläge mit insgesamt 10.000 Euro gefunden. Sie waren laut Aufschrift für den Erhalt des Doms bestimmt. Das Bistum Hildesheim wurde 815 gegründet und ist eine der ältesten Diözesen in Deutschland. Mit seinen 30.000 Quadratkilometern umfasst es weite Teile Niedersachsen sowie Bremen-Nord und Bremerhaven. Rund 592.000 Katholiken leben im Bistum.

