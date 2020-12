Stand: 01.12.2020 09:48 Uhr Anmeldestart für die elf Gottesdienste im Hildesheimer Dom

Besucher können sich ab heute für die elf Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen im Hildesheimer Dom anmelden. Wegen des Infektionsschutzes während der Corona-Pandemie seien für jede Veranstaltung höchstens 80 Gläubige im Dom zugelassen, teilte das Bistum mit. Die Reihenfolge beim Anmelden entscheide über die Teilnahme. Drei Festtags-Gottesdienste werden zudem als Livestream im Internet übertragen, darunter zwei Messen von Bischof Heiner Wilmer an Heiligabend und an Silvester.

Weitere Informationen Hildesheims "Heiliges Experiment" Alle Informationen zur Wiedereröffnung des Hildesheimer Doms finden Sie hier. Die Feier bildet den Auftakt zum Jubiläumsjahr, mit dem das Bistum seinen 1.200. Geburtstag begeht. mehr Hildesheim: Welterbe-Kirchen und Fachwerk Der Hildesheimer Mariendom und die romanische Kirche St. Michaelis gehören zum UNESCO-Welterbe. Auch die prächtigen Fachwerkhäuser am Markt sind Zeugen einer langen Geschichte. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.12.2020 | 05:30 Uhr