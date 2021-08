Stand: 17.08.2021 16:46 Uhr Anklage: Wollte 67-Jähriger seine Schwiegermutter töten?

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen einen 67-Jährigen aus Langenhagen erhoben. Er soll versucht haben, seine Schwiegermutter zu töten. Die Seniorin war im April schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass der Mann zunächst versucht hatte, die Frau in ihrem Haus mit einer Plastiktüte zu ersticken. Der 89-Jährigen sei es aber gelungen, die Folie zu zerreißen, so die Staatsanwaltschaft. Daraufhin habe der Mann die Kehle seines Opfers zugedrückt und den Kopf der Frau auf die Kante einer Treppenstufe gestoßen. Da eine Zeugin die Hilferufe hörte, konnte die Frau gerettet werden. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Mann seine Schwiegermutter töten wollte, um Geld zu erben.

Weitere Informationen Treppensturz in Langenhagen: Wurde eine 89-Jährige gestoßen? Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten eine versuchte Tötung. Unter Verdacht steht der Schwiegersohn des Opfers. (30.04.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.08.2021 | 06:30 Uhr