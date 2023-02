Angriff mit Messer: 30-Jähriger lebensgefährlich verletzt Stand: 19.02.2023 11:50 Uhr Ein 30 Jahre alter Mann ist in Hannover durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Mindestens drei Menschen hätten sich am Samstagmittag vor einem Club im Steintorviertel gestritten, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten demnach den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Kurze Zeit später habe die Polizei zwei Verdächtige gestellt. Beide sollten am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Zum zeitgleich nur wenige Hundert Meter entfernt ausgetragen Karnevalsumzug in Hannover gebe es nach derzeitigen Ermittlungen keinen Zusammenhang, sagte eine Sprecherin. Die Polizei hofft nun auf mögliche Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegengenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2023 | 12:00 Uhr